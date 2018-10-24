Госструктуры Азербайджана в 2019г получат дополнительно 9 млн манатов в связи с увеличением нормы командировочных расходов

Министерство финансов Азербайджана в 2019 году дополнительно выделит из госбюджета 8,8 млн манатов в связи с увеличением в среднем на 40% нормы среднесуточных командировочных расходов внутри страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Дополнительные средства на эти цели предусмотрены в госбюджете на следующий год.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 1 июля 2018 года увеличены нормы расходов при командировках внутри страны. В частности, ежесуточная норма командировочных расходов для приезжающих в Баку составляет 90 манатов, в Гянджу, Сумгайыт и Нахчыван – 70 манатов, города республиканского подчинения, районные центры, поселки городского типа и села – 65 манатов (в настоящее время 45 манатов).
Кроме этого, с 1 июля работники предприятий, управлений и организаций, работа которых связана с постоянным передвижением, носит сменный характер и в полевых условиях (при отсутствии возможности вернуться домой по окончании рабочего времени) вместо командировочных расходов получают ежесуточную надбавку в размере 15 манатов.
Р.Бабаев
Президент Алиев и Болтон провели переговоры в Баку
Мамедъяров обсудил с Болтоном взаимодействие Азербайджана и США в борьбе с терроризмом, обозначил позицию Баку по Карабаху - МИД
Власти Азербайджана в бюджете на 2019 год предусмотрели около $32 млн на проведение муниципальных выборов
Россиянам предложат горнолыжные туры в Азербайджан
В России проживают до 3 млн азербайджанцев – Госкомитет по работе с диаспорой
Нашелся минимум один победитель рекордной лотереи в США с джек-потом в $1,6 млрд
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
Глава МВД Италии возложил вину за инцидент в римском метро на российских "псевдоболельщиков"
Парламент Армении не избрал Пашиняна в должности премьера, второй тур голосования пройдет 1 ноября
Великобритания аннулирует визы подозреваемых по делу об убийстве саудовского журналиста - Мэй
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Началась регистрация на 8-й Международный Caspian Energy Forum Kvemo Kartli
Состоялось заседание комитета по энергетике Caspian European Club
Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»