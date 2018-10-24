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Финансы 24.10.2018 14:41

Госструктуры Азербайджана в 2019г получат дополнительно 9 млн манатов в связи с увеличением нормы командировочных расходов

Министерство финансов Азербайджана в 2019 году дополнительно выделит из госбюджета 8,8 млн манатов в связи с увеличением в среднем на 40% нормы среднесуточных командировочных расходов внутри страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Дополнительные средства на эти цели предусмотрены в госбюджете на следующий год.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 1 июля 2018 года увеличены нормы расходов при командировках внутри страны. В частности, ежесуточная норма командировочных расходов для приезжающих в Баку составляет 90 манатов, в Гянджу, Сумгайыт и Нахчыван – 70 манатов, города республиканского подчинения, районные центры, поселки городского типа и села – 65 манатов (в настоящее время 45 манатов).

Кроме этого, с 1 июля работники предприятий, управлений и организаций, работа которых связана с постоянным передвижением, носит сменный характер и в полевых условиях (при отсутствии возможности вернуться домой по окончании рабочего времени) вместо командировочных расходов получают ежесуточную надбавку в размере 15 манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: БЮДЖЕТ, КОМАНДИРОВКИ, НОРМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]