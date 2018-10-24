Сотрудники ФБР участвуют в расследовании убийства иностранцев в Таджикистане - представитель Госдепа США

Сотрудники ФБР принимают участие в расследовании убийства иностранных туристов, которое было совершено в июле на юге Таджикистана, заявила в среду на пресс-конференции в Душанбе заместитель помощника Госсекретаря США по Центральной Азии Эмилия Пума.

"Насколько мы понимаем, расследование продолжается. Ваше правительство с удовольствием пригласило к сотрудничеству наших следователей из ФБР. Мы благодарны за это. Мы будем продолжать сотрудничать (...), мы понимаем, что существует необходимость борьбы с терроризмом. То, что сделали эти лица, ни в коей мере не повредит гостеприимству, сотрудничеству и добрым намерениям таджикского народа. Мы не позволим этому происшествию повредить добрым отношениям между нашими странами", - приводит словам американского дипломата таджикская служба "Радио Свобода".

Ранее в среду агентству "Интерфакс" в пресс-центре Верховного суда Таджикистана сообщили, что в Душанбе начался судебный процесс по делу об убийстве иностранных туристов, совершенном в июле в Хатлонской области Таджикистана, нападение на которых было квалифицировано как теракт. Суд проходит в закрытом режиме.

В результате нападения на иностранных туристов 29 июля в Дангаре на юге Таджикистана погибли четверо путешественников, в том числе двое граждан США, еще двое получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ - запрещена в РФ).

В ходе следствия было установлено, что совершенное деяние является террористическим актом и было направлено на дестабилизацию обстановки и нанесение ущерба имиджу Таджикистана на международной арене. Власти Таджикистана заявили, что за терактом стоит запрещенная в стране "Партия исламского возрождения", признанная террористической организацией и запрещенная в стране.

Следствие установило, что нападение на туристов на основании заранее разработанного за пределами страны плана совершили члены террористической организации, бывшей "Партии исламского возрождения" жители Пянджского района Хусейн Абдусамадов, Асомиддин Маджидов, Зафар Сафаров и жители города Нурек братья Аслиддин Юсупов и Джафар Юсупов. Нападение было совершено по указанию активного члена бывшей "Партии исламского возрождения" Носирхуджи Убайдова.

По данным прокуратуры, был задержан руководитель преступной группы Х.Абдусамадов, а четверо его соучастников - А.Маджидов, З.Сафаров, А.Юсупов и Дж.Юсупов при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.