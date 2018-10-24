Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ходе встречи с российской делегацией "на полях" проходящего в Эр-Рияде инвестиционного форума пригласил компании РФ участвовать в реализации программы "Видение 2030", сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Наследный принц рассказал о программе реформ Vision 2030 и пригласил российские компании принять участие в этом проекте. Он считает, что Россия обладает уникальным опытом и технологиями, которые помогут Саудовской Аравии реализовать этот амбициозный проект", - сказал К.Дмитриев журналистам.
"На встрече также обсуждался потенциал инвестиционного сотрудничества между российским и саудовским бизнесом, причем не только в России и КСА, но и в третьих странах. В ближайшее время мы планируем объявить о новых партнерствах, которые помогут российским компаниям успешно развиваться на глобальных рынках", - заявил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»