Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9496 RUR   0.026 GBR   2.2077 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 16° 27° 26 Окт 11° 17° 27 Окт 11° 17°

СНГ 24.10.2018 17:43

Наследный принц Саудовской Аравии пригласил компании РФ к участию в проекте "Видение 2030" - глава РФПИ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ходе встречи с российской делегацией "на полях" проходящего в Эр-Рияде инвестиционного форума пригласил компании РФ участвовать в реализации программы "Видение 2030", сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Наследный принц рассказал о программе реформ Vision 2030 и пригласил российские компании принять участие в этом проекте. Он считает, что Россия обладает уникальным опытом и технологиями, которые помогут Саудовской Аравии реализовать этот амбициозный проект", - сказал К.Дмитриев журналистам.

"На встрече также обсуждался потенциал инвестиционного сотрудничества между российским и саудовским бизнесом, причем не только в России и КСА, но и в третьих странах. В ближайшее время мы планируем объявить о новых партнерствах, которые помогут российским компаниям успешно развиваться на глобальных рынках", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]