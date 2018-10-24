Германия в первой половине 2018 года разрешила поставить в Саудовскую Аравию партию патрульных катеров на 162 млн евро

Правительство Германии в первом полугодии выдало разрешения на поставку Саудовской Аравии товаров вооружения на общую сумму около 162 миллионов евро, говорится в правительственном докладе об экспортной политике в сфере обычного вооружения, распространенном в среду министерством экономики ФРГ.
В частности, в соответствии с пяти выданными разрешениями, практически вся сумма предназначена на закупку у Германии сторожевых катеров и запчастей для них.
В докладе отмечается, что за отчетный период Саудовская Аравия была третьим по важности партнером ФРГ в сфере торговли товарами вооружения после Алжира и США. В частности, были выданы разрешения на поставку бронированных автомобилей в Алжир на общую сумму почти в 642 миллиона евро. Также были выданы разрешения на поставку различных видов вооружения в США на общую сумму более чем в 236 миллионов евро.
В целом в первом полугодии власти ФРГ выдали новые разрешения на вывоз товаров обороны на сумму примерно в 2,57 миллиардов евро. Это почти на 1 миллиард евро меньше, чем в первом полугодии 2017 года.
Вопрос поставок Германией вооружений в Саудовскую Аравию вновь стал актуальным в связи с убийством в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста американской газеты "Вашингтон пост" Джамаля Хашкаджи.
Ранее в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что до тех пор, пока обстоятельства убийства не прояснены, "оснований для позитивных решений по экспорту вооружения в Саудовскую Аравию" нет. Что же касается уже выданных разрешений, то правительство ФРГ, сказал он, будет их проверять.
По словам пресс-секретаря министра экономики ФРГ Тани Алемани, на конец 2018 года были согласованы договоры на поставку вооружения в Саудовскую Аравию на общую сумму примерно в 416 млн евро. Правовые рамки для отзыва уже выданных разрешений на поставку в Германии существуют, указала Т.Алемани.
Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства.
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