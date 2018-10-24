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СНГ 24.10.2018 15:06

Лавров обсудил с германским коллегой ситуацию вокруг анонсированного выхода США из договора о РСМД - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с германским коллегой Хайко Маасом ситуацию вокруг анонсированного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщили во вторник в МИД РФ.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг анонсированного США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил "Интерфаксу" в среду, что решение США выйти из "устаревшего" ДРСМД является ясным и однозначным.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

ДРСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ГЕРМАНИЯ, РСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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