Шойгу сообщил о подготовке российско-белорусских военных маневров в 2019 году

Россия и Белоруссия проведут в следующем год году учение "Щит Союза - 2019", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Главным мероприятием следующего года станет учение "Щит Союза - 2019", которое должно продемонстрировать нашу общую решимость и способность отстаивать суверенитет и территориальную целостность двух государств", - сказал Шойгу на заседании коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в Минске в среду.
"Первое и главное, хотел бы, чтобы это услышали все - наши учения имеют исключительно оборонительный характер. Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий, в отличие от тех учений, которые начинаются буквально завтра у наших коллег", - заявил министр, имея в виду учения НАТО.
Крупнейшие после окончания "холодной войны" учения НАТО Trident Juncture c участием сухопутных войск, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии и вблизи ее берегов.
"Мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-либо учения, а в ответ на те угрозы, которые на сегодняшний день существуют и, к великому сожалению, каждый год прирастают", - сказал С.Шойгу.
"Республика Беларусь - надёжный военный союзник России. Уделяем пристальное внимание развитию региональной группировки наших вооружённых сил, поэтому большая часть рассмотренных вопросов касалась её совершенствования", - заявил С.Шойгу.
Москва будет рассматривать любое нападение на Белоруссию как нападение на Россию, заявил в воскресенье посол РФ в Минске Михаил Бабич.
"Очень важный момент, и для белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено как нападение на Россию", - заявил М.Бабич в эфире телеканала "Беларусь-1".
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