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Внутренняя политика 24.10.2018 15:14

Власти Азербайджана в бюджете на 2019 год предусмотрели около $32 млн на проведение муниципальных выборов

Правительство Азербайджана выделит в 2019 году на проведение очередных муниципальных выборов 53,9 млн манатов ($31,7 млн по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Средства на эти цели предусмотрены в госбюджете на следующий год», - отметили в правительстве.

Кроме этого, согласно бюджетным материалам, на финансирование переписи населения, намеченной на 2019 год, в госбюджете заложено 23,2 млн манатов ($13,6 млн).

Очередные выборы в муниципальные органы Азербайджана запланированы на декабрь 2019 года.

Очередная перепись населения в Азербайджане пройдет 1-10 октября 2019 года.

Последняя перепись населения была проведена в Азербайджане в апреле 2009 года. Она показала, что в стране проживает 8,922 млн человек, что почти на 1 млн человек больше, чем десятью годами ранее, когда проводилась предыдущая перепись (в 1999 году).

По результатам переписи 2009 года было выявлено, что 54% населения республики, т.е. 4,818 млн человек, проживает в городах, а 46% населения (4,104 млн человек), - в селах.

Р.Бабаев

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Тэги: БЮДЖЕТ, ПЕРЕПИСЬ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]