Власти Азербайджана в бюджете на 2019 год предусмотрели около $32 млн на проведение муниципальных выборов

Правительство Азербайджана выделит в 2019 году на проведение очередных муниципальных выборов 53,9 млн манатов ($31,7 млн по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Средства на эти цели предусмотрены в госбюджете на следующий год», - отметили в правительстве.
Кроме этого, согласно бюджетным материалам, на финансирование переписи населения, намеченной на 2019 год, в госбюджете заложено 23,2 млн манатов ($13,6 млн).
Очередные выборы в муниципальные органы Азербайджана запланированы на декабрь 2019 года.
Очередная перепись населения в Азербайджане пройдет 1-10 октября 2019 года.
Последняя перепись населения была проведена в Азербайджане в апреле 2009 года. Она показала, что в стране проживает 8,922 млн человек, что почти на 1 млн человек больше, чем десятью годами ранее, когда проводилась предыдущая перепись (в 1999 году).
По результатам переписи 2009 года было выявлено, что 54% населения республики, т.е. 4,818 млн человек, проживает в городах, а 46% населения (4,104 млн человек), - в селах.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»