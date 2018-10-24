Власти Азербайджана в бюджете на 2019 год предусмотрели около $32 млн на проведение муниципальных выборов

Правительство Азербайджана выделит в 2019 году на проведение очередных муниципальных выборов 53,9 млн манатов ($31,7 млн по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Средства на эти цели предусмотрены в госбюджете на следующий год», - отметили в правительстве.

Кроме этого, согласно бюджетным материалам, на финансирование переписи населения, намеченной на 2019 год, в госбюджете заложено 23,2 млн манатов ($13,6 млн).

Очередные выборы в муниципальные органы Азербайджана запланированы на декабрь 2019 года.

Очередная перепись населения в Азербайджане пройдет 1-10 октября 2019 года.

Последняя перепись населения была проведена в Азербайджане в апреле 2009 года. Она показала, что в стране проживает 8,922 млн человек, что почти на 1 млн человек больше, чем десятью годами ранее, когда проводилась предыдущая перепись (в 1999 году).

По результатам переписи 2009 года было выявлено, что 54% населения республики, т.е. 4,818 млн человек, проживает в городах, а 46% населения (4,104 млн человек), - в селах.

Р.Бабаев