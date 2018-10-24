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Дальнее зарубежье 24.10.2018 15:21

В Дамаске сообщили об авиаударе коалиции США по населенному пункту в районе Дейр-эз-Зоре

Возглавляемая США коалиция нанесла удар по населенному пункту Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, передает в среду официальное сирийское агентство САНА со ссылкой на источники.

Источники агентства рассказали, что самолеты коалиции провели несколько рейдов над жилыми районами.

Удары самолетов привели к ранениям среди мирных жителей и разрушениям, отмечает агентство.

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Тэги: СИРИЯ, США, КОАЛИЦИЯ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]