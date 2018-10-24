Мамедъяров обсудил с Болтоном взаимодействие Азербайджана и США в борьбе с терроризмом, обозначил позицию Баку по Карабаху - МИД

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном отметил тесное двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Э.Мамедъяров и Дж.Болтон провели переговоры в среду в Баку, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Э.Мамедъяров на встрече подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение отношениям с США, стороны тесно сотрудничают, в том числе, в сфере борьбы с терроризмом», - отмечается в сообщении.

Дж.Болтон, в свою очередь, выразил заинтересованность Вашингтона в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных направлениях.

Он также высоко оценил вклад Азербайджана в операциях в Афганистане в рамках борьбы с терроризмом.

Э.Мамедъяров также проинформировал Дж.Болтона о ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Глава МИД подчеркнул, что существующий статус-кво неприемлем и является неустойчивым. Для мирного урегулирования конфликта, в первую очередь, армянские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, беженцы должны вернуться в родные дома», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Азизов