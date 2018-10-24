Президент Алиев и Болтон провели переговоры в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, сообщает сайт главы государства.

Подробности беседы И.Алиева с Дж.Болтоном будет приведены позже.

Ф.Исазаде