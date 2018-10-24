Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9496 RUR   0.026 GBR   2.2077 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 16° 27° 27 Окт 11° 17° 28 Окт 11° 17°

Дальнее зарубежье 24.10.2018 19:39

Власти США заявляют о готовности к кибератакам в день промежуточных выборов в Конгресс

Федеральные и местные власти США готовы противодействовать хакерским атакам и ложным сообщениям о подобных инцидентах в день проведения американских промежуточных выборов 6 ноября, сообщает в среду газета "Хилл".

По информации издания, в США "готовы к возможным кибератакам на американские избирательные системы 6 ноября".

При этом эксперты предупреждают, что даже ложные сообщения об активности иностранных хакеров в день голосования могут подорвать доверие американцев к избирательному процессу.

Так, замминистра внутренней безопасности США Кристофер Кребс верит в вероятность того, что хакерские группы заявят об успешном влиянии на результаты голосования.

По его мнению, подобные сообщения о вмешательстве в выборы потребуют проверки и незамедлительного опровержения со стороны федеральных властей в том случае, если сообщения недостоверны.

"Я могу легко представить сценарий, когда кто-то объявляет, что имеет доступ к результатам выборов или повлиял на них", - сказал К.Кребс.

Представитель министерства внутренней безопасности США Джаннет Манфра считает, что хакеры могут повлиять на мнение общественности о легитимности выборной гонки, распространив ложную информацию.

"Они (хакеры - ИФ) действительно манипулируют выборами? Нет, но будете ли вы введены в заблуждение (после сообщений о вмешательстве в ход выборов - ИФ)?" - сказала она.

Дж.Манфра отметила, что министерство будет тесно сотрудничать с журналистами ведущих американских СМИ в день голосования, чтобы убедиться в достоверности данных о ходе выборов.

В свою очередь, бывший агент ФБР Клинт Уоттс заявил, что хакерам необходим лишь факт доступа к данным об избирателях, после чего они могут сообщить, что якобы оказали влияние на подсчет голосов.

Людей, которые изначально хотят верить во вмешательство в ход американских выборов, будет невозможно переубедить в случае распространения ложной информации, считает К.Уоттс.

Президент США Дональд Трамп в сентябре заявил, что Китай пытался вмешаться в предстоящие в США промежуточные выборы в конгресс США. Затем в октябре президент США говорил, что Россия и Китай действительно пытались повлиять на американские выборы в 2016 году, однако именно китайское вмешательство беспокоит его больше всего.

Ранее в октябре министерство юстиции США и американские разведслужбы также выразили обеспокоенность активностью России, Китая и Ирана, считая, что эти страны проводят кампании, чтобы повлиять на общественное мнение и государственную политику США перед выборами.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов. В 2020 году в США пройдут президентские выборы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЫБОРЫ, КИБЕРАТАКИ, ГОТОВНОСТЬ


Похожие новости


У ФБР нет данных о вмешательстве РФ в связи с грядущими промежуточными выборами - Болтон Трамп намерен идти на выборы 2020 года под лозунгом "Сохраним Америку великой" Алек Болдуин призвал к смене администрации США Китайское вмешательство в выборы в США опаснее российского, считает Трамп Цукерберг: Facebook лучше подготовлен к борьбе с вмешательством в выборы, чем два года назад Трамп подпишет указ, позволяющий вводить санкции за иностранное вмешательство в выборы в США - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]