Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9496 RUR   0.026 GBR   2.2077 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 16° 27° 26 Окт 11° 17° 27 Окт 11° 17°

Дальнее зарубежье 24.10.2018 15:47

Великобритания аннулирует визы подозреваемых по делу об убийстве саудовского журналиста - Мэй

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что власти страны аннулируют визы, выданные подданным Саудовской Аравии, подозреваемым в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают местные СМИ.

По ее словам, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид "принимает меры в отношении всех подозреваемых". Она отметила, что эти меры будут касаться запрета на въезд этих лиц в Великобританию и аннулирование ранее выданных им виз.

Премьер-министр Великобритании подчеркнула, что "визы будут аннулированы сегодня же".

Выступая в парламенте, Т.Мэй вновь осудила убийство журналиста и добавила, что "мы дали ясно понять Саудовской Аравии, что она должна сотрудничать с Турцией и провести всестороннее расследование".

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]