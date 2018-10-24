Великобритания аннулирует визы подозреваемых по делу об убийстве саудовского журналиста - Мэй

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что власти страны аннулируют визы, выданные подданным Саудовской Аравии, подозреваемым в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают местные СМИ.
По ее словам, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид "принимает меры в отношении всех подозреваемых". Она отметила, что эти меры будут касаться запрета на въезд этих лиц в Великобританию и аннулирование ранее выданных им виз.
Премьер-министр Великобритании подчеркнула, что "визы будут аннулированы сегодня же".
Выступая в парламенте, Т.Мэй вновь осудила убийство журналиста и добавила, что "мы дали ясно понять Саудовской Аравии, что она должна сотрудничать с Турцией и провести всестороннее расследование".
На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.
Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.
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