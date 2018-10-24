Болтон заявил об интенсивных переговорах с президентом Азербайджана, в том числе по сдерживанию Ирана

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Баку обсудил шаги по сдерживанию Ирана.
"В ходе встречи с президентом Алиевым мы провели интенсивные переговоры, в том числе по вопросу Ирана. Мы обсудили шаги по сдерживанию Тегерана, а также по иранской ядерной программе", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в Баку в среду.
По его словам, визит в регион направлен на получение большей информации о текущей ситуации. "Я приехал, чтобы еще лучше изучить существующую ситуацию, с целью более лучшего восприятия США своей политики по региону", - отметил он.
Дж.Болтон добавил, что обсуждал с президентом Азербайджана и урегулирование нагорно-карабахского конфликта. ""Мы понимаем, что урегулирование карабахского конфликте, будет служить установлению мира в Азербайджане, Армении, а также со стратегической точки зрения может оказать своё влияние на международную плоскость. Поэтому со стратегической точки зрения этот вопрос имеет для нас большое значение. Я хочу выразить благодарность президенту Азербайджана за то, что он поделился своими взглядами на перспективы урегулирования карабахского конфликта. Завтра у меня состоится визит в Армению", добавил Дж.Болтон.
Ф.Исазаде
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