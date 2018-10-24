Экономические реформы обеспечат рост ВВП Азербайджана на уровне выше 2% - вице-президент АБР

Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Венчай Жанг считает, что экономические реформы позволят Азербайджану обеспечить рост ВВП на уровне выше 2% в год.
«По нашим оценкам, рост ВВП Азербайджана в 2018 году составит 1,7%, в 2019г – 2%», - сказал В.Жанг на пресс-конференции в Баку в среду.
По его словам, в случае продолжения Азербайджаном экономических реформ, темпы роста ВВП могут превысить 2% в год.
Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2%, на 2019г – 3,6%.
В 2017 году ВВП Азербайджана вырос на 0,1%.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»