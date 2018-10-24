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Макроэкономика 24.10.2018 16:19

Экономические реформы обеспечат рост ВВП Азербайджана на уровне выше 2% - вице-президент АБР

Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Венчай Жанг считает, что экономические реформы позволят Азербайджану обеспечить рост ВВП на уровне выше 2% в год.

«По нашим оценкам, рост ВВП Азербайджана в 2018 году составит 1,7%, в 2019г – 2%», - сказал В.Жанг на пресс-конференции в Баку в среду.

По его словам, в случае продолжения Азербайджаном экономических реформ, темпы роста ВВП могут превысить 2% в год.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2%, на 2019г – 3,6%.

В 2017 году ВВП Азербайджана вырос на 0,1%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АБР, ВВП, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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