ВТБ (Азербайджан) снизил тарифы на банковские операции в онлайн режиме

Банк ВТБ (Азербайджан) снизил тарифы на проведение ряда операций в интернет и мобильном банке. Так, комиссия за безналичную конвертацию долларов США, евро, швейцарских франков и фунтов стерлингов снижена с 0,8% до 0,2%, а для российских рублей полностью отменена. Кроме того, до 0,15% уменьшилась комиссия за переводы средств в российских рублях на счет в другом банке в онлайн-каналах.
Директор департамента развития розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Дмитрий Галашев отметил: «Онлайн платежи становятся все популярнее среди наших клиентов. Надежные и удобные дистанционные каналы, предлагаемые банком ВТБ (Азербайджан), позволяют пользователям быстро и удобно осуществлять банковские операции. Теперь это доступно на еще более выгодных условиях. Мы и далее планируем расширять возможности нашего мобильного и интернет-банка».
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»