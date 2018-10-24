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24.10.2018 16:26

ВТБ (Азербайджан) снизил тарифы на банковские операции в онлайн режиме

Банк ВТБ (Азербайджан) снизил тарифы на проведение ряда операций в интернет и мобильном банке. Так, комиссия за безналичную конвертацию долларов США, евро, швейцарских франков и фунтов стерлингов снижена с 0,8% до 0,2%, а для российских рублей полностью отменена. Кроме того, до 0,15% уменьшилась комиссия за переводы средств в российских рублях на счет в другом банке в онлайн-каналах.

Директор департамента развития розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Дмитрий Галашев отметил: «Онлайн платежи становятся все популярнее среди наших клиентов. Надежные и удобные дистанционные каналы, предлагаемые банком ВТБ (Азербайджан), позволяют пользователям быстро и удобно осуществлять банковские операции. Теперь это доступно на еще более выгодных условиях. Мы и далее планируем расширять возможности нашего мобильного и интернет-банка».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]