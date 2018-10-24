Caspian European Club проведет очередной мотивационный тренинг для студентов

27 октября состоится второй мотивационный тренинг для студентов азербайджанских ВУЗ-ов на тему «Найди работу своей мечты». Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев, который уже на протяжении 10 лет в качестве тренера-мотиватора проводит тренинги для деловых людей, студентов и спортсменов Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Первый мотивационный тренинг для студентов азербайджанских ВУЗ-ов состоялся 13 октября и прошел очень успешно. После многочисленных просьб студентов решено провести очередной тренинг 27 октября, добавил Тельман Алиев.
В рамках тренинга будут затронуты следующие темы: как правильно составлять CV; как проходить собеседование; как научиться работать в команде; как научиться управлять эмоциями и временем; как увеличить свой доход. Самые активные участники получат возможность принять бесплатное участие в практическом тренинге с перспективой трудоустройства в престижных компаниях. Участники тренинга смогут получить полезную информацию, возможность выбрать работу своей мечты, познакомиться с опытными экспертами, нетворкингом и многим другим.
Тельман Алиев добавил, что все желающие могут зарегистрироваться на мотивационный тренинг на тему «Найди работу своей мечты» в режиме онлайн, пройдя по ссылке: www.caspianenergy.net/student
Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и активном участии Caspian Energy International Media Group.
24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение двух лет управляются членами правления Caspian European Club. Все компании, выступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.
Основателем Caspian European Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Алиев отмечает высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере энергетики, благодарен за поддержку Вашингтоном проекта ЮГК
Баку надеется на практические результаты от деятельности посредников по Карабаху – президент Алиев
Переговоры с президентом Алиевым были плодотворными – Болтон
Нефть дорожает после выхода данных о запасах, цена Brent - $76,5 за баррель
Болтон обсудил c главой SOCAR вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
АБР рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном в энергетике –вице-президент банка
ГААД получит 13,3 млн манатов на строительство автодороги в Дашкесанском районе
Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в сфере туризма
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
В Париже примут меры в отношении Саудовской Аравии, если будет доказана ответственность Эр-Рияда за убийство журналиста
Королева Елизавета II впервые высказалась о Brexit, отметив прочность союза Британии с Европой
Власти США заявляют о готовности к кибератакам в день промежуточных выборов в Конгресс
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»