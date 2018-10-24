Caspian European Club проведет очередной мотивационный тренинг для студентов

27 октября состоится второй мотивационный тренинг для студентов азербайджанских ВУЗ-ов на тему «Найди работу своей мечты». Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев, который уже на протяжении 10 лет в качестве тренера-мотиватора проводит тренинги для деловых людей, студентов и спортсменов Азербайджана, Казахстана и Грузии.

Первый мотивационный тренинг для студентов азербайджанских ВУЗ-ов состоялся 13 октября и прошел очень успешно. После многочисленных просьб студентов решено провести очередной тренинг 27 октября, добавил Тельман Алиев.

В рамках тренинга будут затронуты следующие темы: как правильно составлять CV; как проходить собеседование; как научиться работать в команде; как научиться управлять эмоциями и временем; как увеличить свой доход. Самые активные участники получат возможность принять бесплатное участие в практическом тренинге с перспективой трудоустройства в престижных компаниях. Участники тренинга смогут получить полезную информацию, возможность выбрать работу своей мечты, познакомиться с опытными экспертами, нетворкингом и многим другим.

Тельман Алиев добавил, что все желающие могут зарегистрироваться на мотивационный тренинг на тему «Найди работу своей мечты» в режиме онлайн, пройдя по ссылке: www.caspianenergy.net/student

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение двух лет управляются членами правления Caspian European Club. Все компании, выступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Основателем Caspian European Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.