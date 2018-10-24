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Внешняя политика 24.10.2018 16:29

Переговоры с президентом Алиевым были плодотворными – Болтон

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Баку обсудил широкий круг вопросов для расширения двустороннего сотрудничества.

«С президентом Алиевым мы провели плодотворные переговоры, в ходе которых обсудили широкой спектр различных вопросов. Мы можем расширить и продолжить своё сотрудничество. Мы можем многому научиться у Азербайджана, а Азербайджан - у нас», - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в Баку в среду.

По его словам, в ходе проведенных переговоров, также обсуждались вопросы по правам человека и демократии. «Ни для кого не секрет, какую значимость США придают вопросам защиты прав человека и демократии. И господин Алиев (президент Азербайджана – ИФ), и Путин (президент РФ) хорошо об этом знают. Как отметил президент Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, мы не намерены читать лекции другим государствам», - отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: США, ДЕМОКРАТИЯ, ЗНАЧЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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