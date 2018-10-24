Эр-Рияд ответил отказом на запрос Турции об осмотре колодца на территории генконсульства - СМИ

Власти Саудовской Аравии отказали турецкой полиции в возможности проинспектировать колодец, который находится в саду саудовского генконсульства в Стамбуле, сообщает в среду информагентство "Анадолу".

Полиция Турции намеревалась исследовать водозаборный колодец в рамках расследования гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Причину отказа саудовские власти не уточняют.

На прошлой неделе турецкие следователи-криминалисты обыскали место жительства генконсула Саудовской Аравии Мухаммеда Утайби в Стамбуле, однако не нашли ничего необычного.

Помимо этого, в минувший понедельник турецкая полиция запросила у Эр-Рияда разрешение на осмотр автомобиля, принадлежащего генконсульству, который был оставлен на парковке близ Стамбула. Саудовские власти разрешили провести инспекцию машины лишь на следующий день: в ней были обнаружены чемоданы с одеждой. Вещи были направлены на экспертизу ДНК.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.