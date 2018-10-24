АБР планирует оказывать поддержку развитию МСП в Азербайджане, поддерживать продолжение реформ

Азиатский банк развития (АБР) в 2019-2020гг планирует кредитовать в Азербайджане проекты в частном секторе, развития малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил вице-президент банка Венчай Жанг.

«Мы прекрасно понимаем правительство Азербайджана, которое планирует проводить политику сокращения внешних заимствований. По новой стратегии (на 2019-2023гг - ИФ) первые два года мы планируем в Азербайджане оказывать поддержку частному сектору, развитию МСП, проведению дальнейших реформ», - сказал В.Жанг на пресс-конференции в Баку в среду.

По его словам, в последующем при наличии у правительства Азербайджана соответствующих планов, АБР готов кредитовать новые проекты.

В.Жанг добавил, что в 2016-2017гг АБР предоставил Азербайджану кредитов на общую сумму $2,5 млрд.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2018 году утвердил «Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом». Одной из целей стратегии является постепенное снижение госдолга. На 1 января 2018 года госдолг Азербайджана составил 17 млрд 7,4 млн манатов. Из них 15 млрд 978,1 млн манатов ($9 млрд 398,3 млн) или 93,9% приходится на внешний долг, 1 млрд 29,3 млн манатов или 6,1% - на внутренний долг. В целом, удельный вес внешнего долга составляет 22,8% ВВП, внутреннего - 1,5% ВВП.

Согласно оценкам правительства, к концу 2018 года госдолг достигнет $10,4 млрд. В 2019 году госдолг увеличится до $10,9 млрд или 24,7% ВВП. Однако, уже с 2020 года объем госдолга начнет сокращаться. В частности, в 2020 году уровень госдолга снизится до $10,7 млрд (22,7% ВВП), в 2023 году - до $9 млрд (17,6% ВВП), в 2025 году - до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

Согласно документу, к 2019 году внешний госдолг Азербайджана достигнет $9,7 млрд. При этом в 2025 году размер внешнего долга планируется снизить до $6,5 млрд.

Правительство Азербайджана планирует в 2018-2025гг осуществить внешних заимствований на общую сумму $2,075 млрд.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

Б.Рустамбеков