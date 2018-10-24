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Карабахский конфликт 24.10.2018 16:58

Баку надеется на практические результаты от деятельности посредников по Карабаху – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на практические результаты от деятельности стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Азербайджан надеется на то, что деятельность государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ даст практические результаты», - подчеркнул И.Алиев на встрече с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, отмечается в информации на сайте главы государства.

Глава государства отметил важную роль США в поиске путей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ.

И.Алиев подчеркнул, что в результате продолжающейся долгие годы оккупации Арменией 20% территории Азербайджана более 1 млн азербайджанских беженцев и переселенцев все еще не могут вернуться в свои дома.

По его словам, оккупация Арменией азербайджанских территорий является наглядным свидетельством грубого нарушения Ереваном норм и принципов международного права.

«Президент подчеркнул недопустимость действий Армении, направленных на поддержание существующего статус-кво и замораживание процесса урегулирования конфликта, игнорирование Ереваном принятых Советом безопасности ООН соответствующих резолюции, содержащих требованиям о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных земель Азербайджана», - отмечается в информации.

В свою очередь, Дж.Болтон отметил, что в Вашингтоне понимают, что вопрос урегулирования армяно-азербайджанского конфликта имеет для Баку «самый высокий приоритет. Он одной из целей своего визита в регион назвал получение «более обширной информации азербайджанской стороны по этой проблеме».

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, США, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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