Баку надеется на практические результаты от деятельности посредников по Карабаху – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на практические результаты от деятельности стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
«Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Азербайджан надеется на то, что деятельность государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ даст практические результаты», - подчеркнул И.Алиев на встрече с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, отмечается в информации на сайте главы государства.
Глава государства отметил важную роль США в поиске путей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ.
И.Алиев подчеркнул, что в результате продолжающейся долгие годы оккупации Арменией 20% территории Азербайджана более 1 млн азербайджанских беженцев и переселенцев все еще не могут вернуться в свои дома.
По его словам, оккупация Арменией азербайджанских территорий является наглядным свидетельством грубого нарушения Ереваном норм и принципов международного права.
«Президент подчеркнул недопустимость действий Армении, направленных на поддержание существующего статус-кво и замораживание процесса урегулирования конфликта, игнорирование Ереваном принятых Советом безопасности ООН соответствующих резолюции, содержащих требованиям о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных земель Азербайджана», - отмечается в информации.
В свою очередь, Дж.Болтон отметил, что в Вашингтоне понимают, что вопрос урегулирования армяно-азербайджанского конфликта имеет для Баку «самый высокий приоритет. Он одной из целей своего визита в регион назвал получение «более обширной информации азербайджанской стороны по этой проблеме».
Р.Бабаев
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