Президент Алиев отмечает высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере энергетики, благодарен за поддержку Вашингтоном проекта ЮГК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность советнику президента США по вопросам нацбезопасности Джону Болтону за поддержку Вашингтоном проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК).
«Американские компании успешно действуют в нефтяном и ненефтяном секторе Азербайджана в качестве инвесторов и подрядчиков. В сфере энергетики между Азербайджаном и США налажено сотрудничество на высоком уровне, в результате такого сотрудничества реализуются крупные глобальные проекты», - сказал И.Алиев в среду на встрече с Дж.Болтоном в Баку.
В качестве примера И.Алиев привел проект ЮГК, инвестиции в который оцениваются в $40 млрд. «Этот проект, который находится на стадии завершения, внесет вклад в дело обеспечения энергобезопасности Европы и региональной стабильности», - отметил президент.
И.Алиев добавил, что Азербайджан придает большое значение визиту Дж.Болтона в Баку и этот визит послужит укреплению партнерских связей между двумя странами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Р.Бабаев
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