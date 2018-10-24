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ТЭК 24.10.2018 17:09

АБР рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном в энергетике –вице-президент банка

Азиатский банк развития (АБР) заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном по проектам внедрения высоких технологий в сфере энергетики, сообщил вице-президент АБР Венчай Жанг.

Перспективы сотрудничества в энергетической сфере и обеспечение участия частного сектора в развитии этой области В.Жанг обсудил в среду в Баку с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

«АБР заинтересован в расширении связей с Азербайджаном в энергетическом секторе, особенно, по проектам развития и внедрения высоких технологий», - отметил В.Жанг, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны также обсудили работы, которые будут выполнены в рамках пилотного проекта «Обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей и оказание технической помощи». Было отмечено, что на озере Беюкшор будут установлены три фотовольтаические панели мощностью 100 кВт каждая.

«На ближайшее время запланирован международный семинар с участием компании-консультанта, выбранной для реализации данного проекта, и заинтересованных сторон из стран, в которых будет реализован аналогичный проект (Афганистан и Кыргызстан)», - отмечается в информации.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы оказания консультационных услуг для подготовки Сетевого Кодекса, разработки нормативно-правовых документов второй степени по энергоэффективности, формирования нормативно-технической базы и обеспечение энергоэффекивности на промышленных объектах и в зданиях.

Н.Аббасова

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Тэги: АБР, ЭНЕРГЕТИКА, ИНТЕРЕС


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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