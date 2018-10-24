Болтон обсудил c главой SOCAR вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы

Президент компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев и советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в среду в Баку обсудили вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы, сообщают официальные азербайджанские СМИ.

«Р.Абдуллаев провел встречу с Дж.Болтоном, в ходе которой стороны обсудили вклад реализуемых по инициативе Азербайджана нефтегазовых проектов в обеспечение энергетической безопасности региона и Европы», - отмечают СМИ.

Н.Аббасова