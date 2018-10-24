Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9496 RUR   0.026 GBR   2.2077 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 16° 27° 26 Окт 11° 17° 27 Окт 11° 17°

ТЭК 24.10.2018 17:19

Болтон обсудил c главой SOCAR вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы

Президент компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев и советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в среду в Баку обсудили вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы, сообщают официальные азербайджанские СМИ.

«Р.Абдуллаев провел встречу с Дж.Болтоном, в ходе которой стороны обсудили вклад реализуемых по инициативе Азербайджана нефтегазовых проектов в обеспечение энергетической безопасности региона и Европы», - отмечают СМИ.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БОЛТОН, SOCAR, ВСТРЕЧА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]