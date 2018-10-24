Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell вручила первое в мире мобильное резидентство во время международной конференции «Цифровой торговый хаб Азербайджана». Так, мобильное резиденство (m-Residency) от лица нашей страны было официально вручено гендиректору ISESCO Абдулазизу бин Осману аль-Тувейджри.

Согласно указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, дипломатические представительства и консульства страны по всему миру наделяются полномочиями для выдачи электронных сертификатов мобильной подписи Asan İmza иностранным гражданам, желающим вести бизнес в Азербайджане или инвестировать в экономику страны.

«Компания Bakcell всегда готова поддержать инициативы государства, направленные на дигитализацию и внедрение инноваций. Это уже вторая конференция «Цифровой торговый хаб Азербайджана» проходящая при поддержке Bakcell, и мы очень гордимся тем, что нам выпала честь вручить первое мобильное резидентство гендиректору ISESCO г-ну Абдулазизу бин Осману аль-Тувейджри» отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

Конференция «Цифровой торговый хаб Азербайджана», организуемая по инициативе Центра анализа экономических реформ и коммуникаций и ISESCO, является одним из самых престижных мероприятий в сфере инноваций. В конференции приняли участие более 200 представителей из 20 стран, включая США, Тайланд, Эстонию, Турцию, Марокко и др., а также высокопоставленные представители правительства и общественных организаций Азербайджана и всемирных торговых платформ.

Основной темой Цифровой торгового хаба в этом году стало осуществление программы электронного и мобильного резидентства в Азербайджане и по всему миру. Участники обсудили превращение электронного и мобильного резидентства в сильный инструмент, которым могут пользоваться предприниматели. На мероприятии также обсуждались другие актуальные темы, касающиеся развития инноваций. Ко всему прочему, было рассказано о недавно созданной платформе www.EnterpriseAzerbaijan.com, призванной повысить потенциал привлечения иностранный инвестиций и инвестиционную привлекательность страны.

Компания Bakcell вносит большой вклад в развитие инноваций, дигитализации, ИТ стартапов и стартап-экосистемы в Азербайджане, посредством различных проектов, включая инкубационный центр AppLab.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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