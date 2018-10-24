Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell вручила первое в мире мобильное резидентство во время международной конференции «Цифровой торговый хаб Азербайджана». Так, мобильное резиденство (m-Residency) от лица нашей страны было официально вручено гендиректору ISESCO Абдулазизу бин Осману аль-Тувейджри.
Согласно указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, дипломатические представительства и консульства страны по всему миру наделяются полномочиями для выдачи электронных сертификатов мобильной подписи Asan İmza иностранным гражданам, желающим вести бизнес в Азербайджане или инвестировать в экономику страны.
«Компания Bakcell всегда готова поддержать инициативы государства, направленные на дигитализацию и внедрение инноваций. Это уже вторая конференция «Цифровой торговый хаб Азербайджана» проходящая при поддержке Bakcell, и мы очень гордимся тем, что нам выпала честь вручить первое мобильное резидентство гендиректору ISESCO г-ну Абдулазизу бин Осману аль-Тувейджри» отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.
Конференция «Цифровой торговый хаб Азербайджана», организуемая по инициативе Центра анализа экономических реформ и коммуникаций и ISESCO, является одним из самых престижных мероприятий в сфере инноваций. В конференции приняли участие более 200 представителей из 20 стран, включая США, Тайланд, Эстонию, Турцию, Марокко и др., а также высокопоставленные представители правительства и общественных организаций Азербайджана и всемирных торговых платформ.
Основной темой Цифровой торгового хаба в этом году стало осуществление программы электронного и мобильного резидентства в Азербайджане и по всему миру. Участники обсудили превращение электронного и мобильного резидентства в сильный инструмент, которым могут пользоваться предприниматели. На мероприятии также обсуждались другие актуальные темы, касающиеся развития инноваций. Ко всему прочему, было рассказано о недавно созданной платформе www.EnterpriseAzerbaijan.com, призванной повысить потенциал привлечения иностранный инвестиций и инвестиционную привлекательность страны.
Компания Bakcell вносит большой вклад в развитие инноваций, дигитализации, ИТ стартапов и стартап-экосистемы в Азербайджане, посредством различных проектов, включая инкубационный центр AppLab.
***
О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
Президент Алиев отмечает высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере энергетики, благодарен за поддержку Вашингтоном проекта ЮГК
Баку надеется на практические результаты от деятельности посредников по Карабаху – президент Алиев
Переговоры с президентом Алиевым были плодотворными – Болтон
Нефть дорожает после выхода данных о запасах, цена Brent - $76,5 за баррель
Болтон обсудил c главой SOCAR вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
АБР рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном в энергетике –вице-президент банка
ГААД получит 13,3 млн манатов на строительство автодороги в Дашкесанском районе
Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в сфере туризма
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
В Париже примут меры в отношении Саудовской Аравии, если будет доказана ответственность Эр-Рияда за убийство журналиста
Королева Елизавета II впервые высказалась о Brexit, отметив прочность союза Британии с Европой
Власти США заявляют о готовности к кибератакам в день промежуточных выборов в Конгресс
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»