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Дальнее зарубежье 24.10.2018 17:37

В доме Клинтонов в пригороде Нью-Йорка найдено взрывное устройство - СМИ

Взрывное устройство обнаружено в среду на приусадебной территории дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, сообщает американский телеканал Си-Би-Эс со ссылкой на местные власти.

По его данным, бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.

На место происшествия прибыли агенты ФБР, Секретной службы и полицейские.

Также американские СМИ сообщили, что еще одну посылку с бомбой отправили по почте экс-президенту США Бараку Обаме.

Ранее на этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была обнаружена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

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Тэги: США, КЛИНТОНЫ, ДОМ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]