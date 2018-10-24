В доме Клинтонов в пригороде Нью-Йорка найдено взрывное устройство - СМИ

Взрывное устройство обнаружено в среду на приусадебной территории дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, сообщает американский телеканал Си-Би-Эс со ссылкой на местные власти.
По его данным, бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.
На место происшествия прибыли агенты ФБР, Секретной службы и полицейские.
Также американские СМИ сообщили, что еще одну посылку с бомбой отправили по почте экс-президенту США Бараку Обаме.
Ранее на этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была обнаружена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.
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