Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в сфере туризма

Азербайджанское бюро по туризму (АБТ) и туристическая организация Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в туристической сфере.
Документ подписали исполнительный директор АБТ Флориан Зенгстшмид и директор туристической организации Швейцарии по развивающимся рынкам и особым проектам Федерико Соммаруга.
Как сообщает Государственное агентство по туризму Азербайджана, документ предусматривает сотрудничество в законодательной сфере, улучшении статистики туризма, улучшение качества обслуживания и совершенствования туристической инфраструктуры.
Стороны также договорились осуществлять обмен информацией в сфере регулирования деятельности туристических предприятий, проведении выставок и др.
Б.Рустамбеков
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