Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в сфере туризма

Азербайджанское бюро по туризму (АБТ) и туристическая организация Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в туристической сфере.

Документ подписали исполнительный директор АБТ Флориан Зенгстшмид и директор туристической организации Швейцарии по развивающимся рынкам и особым проектам Федерико Соммаруга.

Как сообщает Государственное агентство по туризму Азербайджана, документ предусматривает сотрудничество в законодательной сфере, улучшении статистики туризма, улучшение качества обслуживания и совершенствования туристической инфраструктуры.

Стороны также договорились осуществлять обмен информацией в сфере регулирования деятельности туристических предприятий, проведении выставок и др.

Б.Рустамбеков