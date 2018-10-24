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Туризм 24.10.2018 18:16

Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в сфере туризма

Азербайджанское бюро по туризму (АБТ) и туристическая организация Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в туристической сфере.

Документ подписали исполнительный директор АБТ Флориан Зенгстшмид и директор туристической организации Швейцарии по развивающимся рынкам и особым проектам Федерико Соммаруга.

Как сообщает Государственное агентство по туризму Азербайджана, документ предусматривает сотрудничество в законодательной сфере, улучшении статистики туризма, улучшение качества обслуживания и совершенствования туристической инфраструктуры.

Стороны также договорились осуществлять обмен информацией в сфере регулирования деятельности туристических предприятий, проведении выставок и др.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЙЦАРИЯ, ТУРИЗМ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]