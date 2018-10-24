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Дальнее зарубежье 24.10.2018 18:35

Власти США проводят эвакуацию из Тайм-Уорнер-Центра из-за сообщения о бомбе

Эвакуация Тайм-Уорнер-Центра, расположенного на Манхэттене, проводится в связи с сообщением об обнаружении взрывного устройства, передает в среду телеканал Си-Эн-Эн.

По данным телеканала, эвакуированы, в частности, и сотрудники Си-Эн-Эн. В настоящий момент передачи телеканала ведутся из Вашингтона.

По информации телеканала Эй-Би-Си, речь идет о подозрительной посылке, которая была отправлена по почте в Тайм-Уорнер-Центр.

Ранее в среду взрывное устройство было обнаружено на приусадебной территории дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.

На этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

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Тэги: США, ЦЕНТР, БОМБА, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]