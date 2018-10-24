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Дальнее зарубежье 24.10.2018 19:05

В Белом доме обещали найти и наказать тех, кто отправил взрывные устройства в дома Клинтонов и Обамы

Администрация США в среду осудила отправку почтой посылок, содержащих, по-видимому, взрывные устройства, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и бывшему президенту США Бараку Обаме.

"Мы осуждаем попытки этих жестоких атак, совершенных недавно против Обамы, (Билла - ИФ) Клинтона, (Хиллари - ИФ) Клинтон и других общественных деятелей", - говорится в заявлении администрации.

В Белом доме назвали эти инциденты "омерзительными" и пообещали, что виновные "понесут ответственность по всей строгости закона".

Согласно заявлению, это дело расследует Секретная служба и другие органы правопорядка.

Ранее в среду Секретная служба США сообщила, что ее сотрудники перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Кроме того, сообщается, что подозрительную посылку получили в штаб-квартире американского телеканала Си-Эн-Эн в Нью-Йорке, в связи с чем проведена эвакуация его сотрудников.

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, ПОСЫЛКИ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]