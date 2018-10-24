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ТЭК 24.10.2018 22:12

Кабмин Украины одобрил выпуск евробондов Нафтогаза на сумму до $1 млрд

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил выпуск НАК "Нафтогаз Украины" 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

Соорганизаторами выступят Citigroup Global Markets Limited (Великобритания) и лондонский филиал Deutsche Bank AG. Евробонды будут зарегистрированы на Ирландской фондовой бирже.

Для выпуска создана компания Condor Finance PLC, которая направит привлеченные средства на выдачу кредита НАК.

"Нафтогаз" планирует направить деньги на погашение существующей задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщал, что компания планирует в октябре 2018 года осуществить выпуск еврооблигаций объемом $0,5-1 млрд.

А.Коболев уточнял, что средства планируется привлечь для развития компании.

В конце 2017 года главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о планах компании в 2018 году выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на $1 млрд. В конце июля этого года НАК наняла юридическую фирму Freshfields Bruckhaus Deringer (Великобритания) для сопровождения размещения еврооблигаций. Услуги должны быть оказаны в период до 1 июля 2020 года.

В середине июля 2018 года "Нафтогаз" также объявил тендер на присвоение кредитного рейтинга для планируемого размещения евробондов.

"Нафтогаз" по итогам 2017 года получил чистую консолидированную прибыль в размере 39,449 млрд гривен ($1,4 млрд), что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доходы от реализации в 2017 году возросли на 18% - до 227,478 млрд грн ($8,1 млрд).

Компания объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предпри

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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, ЕВРОБОНДЫ


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