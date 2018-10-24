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ТЭК 24.10.2018 19:22

Нефть дорожает после выхода данных о запасах, цена Brent - $76,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после выхода данных о запасах в США.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:39 МСК подорожали на $0,06 (0,08%) и торгуются на уровне $76,5 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,36 (0,54%) - до $66,79 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 6,346 млн баррелей - до 422,787 млн баррелей. Таким образом, они увеличились по итогам пятой недели подряд.

При этом резервы бензина сократились на 4,826 млн баррелей, дистиллятов - на 2,262 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышения запасов нефти на 3,3 млн баррелей. Также ожидалось, что резервы бензина снизились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,45 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о повышении товарных запасов нефти в стране на 9,88 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]