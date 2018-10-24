Заявления Пашиняна носят деструктивный характер - администрация президента

Азербайджан считает неприемлемым участие в переговорном процессе по регулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе.

«Заявления премьер-министра Армении Николы Пашиняна об участии в переговорном процессе по регулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, так называемого самопровозглашенного режима на оккупированных территориях Азербайджана, носит деструктивный характер и абсолютно неприемлемы»,- заявил заместитель завотдела по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Армения, используя силу, оккупировала азербайджанские территории. Вооруженные силы Армении продолжают незаконно присутствовать на оккупированных территориях. Поэтому, исходя от императивных норм международного права, стороной конфликта несущей ответственность является Республика Армения. Вместо такой вредной риторики, должен активизироваться переговорный процесс в существующем формате, направленный на достижение цели», - сказал Х.Гаджиев.

Касаясь мнения об установлении оперативной связи, Х. Гаджиев отметил, что это не связь между главами государств, внешнеполитическими ведомствами или министерствами обороны. «Такой оперативный контакт устанавливается в рабочем порядке на более низком уровне. Армения и Азербайджан являясь сторонами конфликта ведут переговоры и с этой точки зрения определенные контакты являются нормальными», - отметил он.

Б.Рустамбеков