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Карабахский конфликт 24.10.2018 22:11

В Баку расценивают заявление Пашиняна по Карабаху как стремление нанести вред формату переговоров – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает неуместным заявление врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только при участии представителей сепаратистов из Нагорного Карабаха.

«Очередное заявление Н.Пашиняна о том, что «до тех пор, пока руководство Карабаха не вовлечено в процесс урегулирования, мы находимся далеко от решения проблемы» является стремлением нанести вред нынешнему формату переговоров, укрепить текущий статус-кво и создать напряженность», - отмечается в комментариях пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейла Абдуллаевой.

По ее словам президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ не раз заявляли, что текущий статус-кво неприемлем и неустойчив.

«Поэтому необоснованные заявления руководства Армении, находящегося в процессе выборов, направлены на внутреннюю аудиторию. Руководство Армении должно заботиться о будущем развитии страны и поэтому должно предпринять реальные шаги для скорейшего урегулирования конфликта, вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют резолюции ООН», - отметила Л.Абдуллаева.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ПАШИНЯН, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]