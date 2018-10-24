В Баку расценивают заявление Пашиняна по Карабаху как стремление нанести вред формату переговоров – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает неуместным заявление врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только при участии представителей сепаратистов из Нагорного Карабаха.

«Очередное заявление Н.Пашиняна о том, что «до тех пор, пока руководство Карабаха не вовлечено в процесс урегулирования, мы находимся далеко от решения проблемы» является стремлением нанести вред нынешнему формату переговоров, укрепить текущий статус-кво и создать напряженность», - отмечается в комментариях пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейла Абдуллаевой.

По ее словам президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ не раз заявляли, что текущий статус-кво неприемлем и неустойчив.

«Поэтому необоснованные заявления руководства Армении, находящегося в процессе выборов, направлены на внутреннюю аудиторию. Руководство Армении должно заботиться о будущем развитии страны и поэтому должно предпринять реальные шаги для скорейшего урегулирования конфликта, вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют резолюции ООН», - отметила Л.Абдуллаева.