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СНГ 25.10.2018 14:04

Казахстан и США могут вскоре подписать соглашение об открытом небе

Соединенные Штаты надеются вскоре подписать с Казахстаном Договор об открытом небе, заявил министр торговли США Уилбур Росс в четверг в Астане.

"Мы надеемся, что американско-казахстанское соглашение по принципу открытого неба будет вскоре подписано. Это показывает видение господина Назарбаева (президента Казахстана - ИФ-К) по достижению более динамичной экономики", - сказал У.Росс на заседании казахстанско- американского бизнес-форума в казахстанской столице.

На форуме стороны подписали восемь документов в следующих отраслях: сельское хозяйство, инфраструктура, авиастроение, цифровизация и информационные технологии. Среди подписантов с американской стороны - транснациональные компании Valmont, MasterCard, Honeywell и Sierra Nevada Corporation.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, ОТКРЫТОЕ/НЕБО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]