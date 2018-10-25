Казахстан и США могут вскоре подписать соглашение об открытом небе

Соединенные Штаты надеются вскоре подписать с Казахстаном Договор об открытом небе, заявил министр торговли США Уилбур Росс в четверг в Астане.

"Мы надеемся, что американско-казахстанское соглашение по принципу открытого неба будет вскоре подписано. Это показывает видение господина Назарбаева (президента Казахстана - ИФ-К) по достижению более динамичной экономики", - сказал У.Росс на заседании казахстанско- американского бизнес-форума в казахстанской столице.

На форуме стороны подписали восемь документов в следующих отраслях: сельское хозяйство, инфраструктура, авиастроение, цифровизация и информационные технологии. Среди подписантов с американской стороны - транснациональные компании Valmont, MasterCard, Honeywell и Sierra Nevada Corporation.