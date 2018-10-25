Шансов на реанимацию ДРСМД не осталось, точка невозврата пройдена - глава комитета Госдумы Шаманов

Шансов на то, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) останется в прежнем виде, уже нет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Вопрос о ДРСМД уже решен, считаю. Встреча в Париже просто де-факто сделает де-юре. То, что американцы декларировали, их действия, уже показывают, что в старом виде ДРСМД они "похоронили", и шансов на то, что это будет реанимировано, у меня как у военного специалиста, нет", - сказал В.Шаманов журналистам в четверг.

По его словам, "точка невозврата пройдена".

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон ранее называл ДРСМД "устаревшим договором". "Это решение (решение США выйти из ДРСМД - ИФ) президента. Я думаю, что оно очень ясное и однозначное, потому мы информируем наших союзников. Это, в частности, было моей целью и здесь, - проинформировать наших российских коллег, так что мы готовы двигаться в этом направлении", - заявил ранее Дж.Болтон "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 24 октября заявил, что в Москве не сомневаются, что США намерены официально выйти из ДРСМД. "Вывод, который мы в МИДе сделали по итогам встреч и бесед, проведенных в Москве с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, не оставляет сомнений в том, что Вашингтон вознамерился официально выйти из договора", - сказал С.Рябков в телеэфире в среду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что США в ближайшее время начнут процесс по выходу из ДРСМД. "Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение и в ближайшем будущем уже формализуют процесс выхода из этого договора", - сказал Д.Песков 24 октября журналистам.

Президент РФ Владимир Путин предупредил 24 октября, что Россия даст зеркальный ответ в случае выхода США из ДРСМД и размещения американских ракет в Европе. "Самый главный вопрос: если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого Договора (РСМД), что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. ДРСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор о РСМД. Россия эти обвинения отвергала.