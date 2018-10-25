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Дальнее зарубежье 25.10.2018 13:46

Руководство парламента Эстонии не ограничивает поездки депутатов в Россию - спикер

Председатель парламента Эстонии Эйки Нестор (Eiki Nestor) заявил, что руководство парламента никак не ограничивает поездки депутатов в Россию.

"Депутаты то и дело посещают Россию в рамках командировок. Если фракция согласна, что депутат поедет, то и мы как руководство не налагаем никаких ограничений", - рассказал Э.Нестор в четверг порталу Delfi.

По его словам, "если это официальный визит, то расходы покрываются государством. Если же депутат хочет поехать в частном порядке (например, отдохнуть с семьей), то и расходы несет он сам и никого оповещать об этом не должен".

Вопрос о якобы введенных ограничениях на поездки депутатов в Россию возник в связи с заявлением депутата парламента Лайне Рандъярв (Laine Randjarv) Эстонскому телевидению, что ей как парламентарию не рекомендуется ездить в Россию.

После парламентских выборов, намеченных на 3 марта 2019 года, она намеревалась возглавить концертную организацию Eesti Kontsert. Как ее руководителю Л.Рандъярв пришлось бы посещать Санкт-Петербург, где расположена обслуживающая эстонскую общину церковь св. Иоанна и где проходят выступления эстонских артистов.

"Какое-то время после освобождения от статуса члена парламента желательно в целях безопасности тоже туда не ездить", - сказала депутат.

Совет Eesti Kontsert принял решение не утверждать Л.Рандъярв на должность директора, после чего она заявила, что это было "политическое решение".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОССИЯ, ПОЕЗДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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