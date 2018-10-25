Руководство парламента Эстонии не ограничивает поездки депутатов в Россию - спикер

Председатель парламента Эстонии Эйки Нестор (Eiki Nestor) заявил, что руководство парламента никак не ограничивает поездки депутатов в Россию.
"Депутаты то и дело посещают Россию в рамках командировок. Если фракция согласна, что депутат поедет, то и мы как руководство не налагаем никаких ограничений", - рассказал Э.Нестор в четверг порталу Delfi.
По его словам, "если это официальный визит, то расходы покрываются государством. Если же депутат хочет поехать в частном порядке (например, отдохнуть с семьей), то и расходы несет он сам и никого оповещать об этом не должен".
Вопрос о якобы введенных ограничениях на поездки депутатов в Россию возник в связи с заявлением депутата парламента Лайне Рандъярв (Laine Randjarv) Эстонскому телевидению, что ей как парламентарию не рекомендуется ездить в Россию.
После парламентских выборов, намеченных на 3 марта 2019 года, она намеревалась возглавить концертную организацию Eesti Kontsert. Как ее руководителю Л.Рандъярв пришлось бы посещать Санкт-Петербург, где расположена обслуживающая эстонскую общину церковь св. Иоанна и где проходят выступления эстонских артистов.
"Какое-то время после освобождения от статуса члена парламента желательно в целях безопасности тоже туда не ездить", - сказала депутат.
Совет Eesti Kontsert принял решение не утверждать Л.Рандъярв на должность директора, после чего она заявила, что это было "политическое решение".
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