Саудовская Аравия вложится в Российско-китайский инвестфонд

Саудовская Аравия инвестирует в фонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation - РКИФ.

"В ближайшее время мы можем объявить о том, что Саудовская Аравия вложится в наш в Российско-китайский фонд, который, возможно, мы начнем называть Российско-китайско-саудовский фонд. Наш Российско-китайский фонд крайне успешно работает, но мы видим также много проектов, которые можно сделать вместе с Саудовской Аравией", - сказал журналистам в Эр-Рияде на полях форума Future Investment Initiative глава РФПИ Кирилл Дмитриев.