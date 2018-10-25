Саудовская Аравия вложится в Российско-китайский инвестфонд

Саудовская Аравия инвестирует в фонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation - РКИФ.
"В ближайшее время мы можем объявить о том, что Саудовская Аравия вложится в наш в Российско-китайский фонд, который, возможно, мы начнем называть Российско-китайско-саудовский фонд. Наш Российско-китайский фонд крайне успешно работает, но мы видим также много проектов, которые можно сделать вместе с Саудовской Аравией", - сказал журналистам в Эр-Рияде на полях форума Future Investment Initiative глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»