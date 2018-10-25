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Дальнее зарубежье 25.10.2018 14:28

Казахстан выступает за скорейшее решение гуманитарного кризиса в Мьянме с участием международного сообщества - МИД

Казахстан на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме осудил преступления, совершенные в штате Ракхайн, и выступил за скорейшее и всеобъемлющее решение гуманитарного кризиса в этой стране с участием всего международного сообщества, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского МИД.

"Шокируют сообщения о вопиющих, массовых и систематических нарушениях прав человека в Мьянме, включая дискриминацию по этническому и религиозному признаку, продолжающуюся масштабную депортацию и систематическое притеснение мусульман-рохинджа", - заявил заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН Канат Тумыш.

Представитель Казахстана отметил, что полное раскрытие информации о совершенных жестоких преступлениях и привлечение виновных к ответственности станет одной из предпосылок для возвращения мусульман-рохинджа в свои дома.

"В нынешней ситуации возвращение мусульман-рохинджа в штат Ракхайн невозможно, пока власти Мьянмы не ускорят процесс создания необходимых условий, не предоставят полную гарантию безопасности, а также доступ к образованию, занятости, здравоохранению и стабильные долгосрочные источники средств к существованию", - отметил К.Тумыш.

Казахстан высоко оценивает усилия правительства Бангладеш по оказанию помощи беженцам, предоставляющего им жилье, медикаменты, продовольствие и призывает государства-членов ООН, международные организации продолжать оказывать этой стране и беженцам рохинджа необходимую поддержку.

В апреле правительство Казахстана оказало гуманитарную помощь беженцам-рохинджа, размещенным вблизи города Кокс-Базар в Бангладеш, на $500 тыс.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, МЬЯНМА, РОХИНДЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]