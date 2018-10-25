Казахстан выступает за скорейшее решение гуманитарного кризиса в Мьянме с участием международного сообщества - МИД

Казахстан на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме осудил преступления, совершенные в штате Ракхайн, и выступил за скорейшее и всеобъемлющее решение гуманитарного кризиса в этой стране с участием всего международного сообщества, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского МИД.
"Шокируют сообщения о вопиющих, массовых и систематических нарушениях прав человека в Мьянме, включая дискриминацию по этническому и религиозному признаку, продолжающуюся масштабную депортацию и систематическое притеснение мусульман-рохинджа", - заявил заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН Канат Тумыш.
Представитель Казахстана отметил, что полное раскрытие информации о совершенных жестоких преступлениях и привлечение виновных к ответственности станет одной из предпосылок для возвращения мусульман-рохинджа в свои дома.
"В нынешней ситуации возвращение мусульман-рохинджа в штат Ракхайн невозможно, пока власти Мьянмы не ускорят процесс создания необходимых условий, не предоставят полную гарантию безопасности, а также доступ к образованию, занятости, здравоохранению и стабильные долгосрочные источники средств к существованию", - отметил К.Тумыш.
Казахстан высоко оценивает усилия правительства Бангладеш по оказанию помощи беженцам, предоставляющего им жилье, медикаменты, продовольствие и призывает государства-членов ООН, международные организации продолжать оказывать этой стране и беженцам рохинджа необходимую поддержку.
В апреле правительство Казахстана оказало гуманитарную помощь беженцам-рохинджа, размещенным вблизи города Кокс-Базар в Бангладеш, на $500 тыс.
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