В думском комитете по обороне видят в маневрах НАТО в Норвегии антироссийскую направленность

Масштабные маневры НАТО, которые стартуют в четверг в Норвегии, носят явную антироссийскую направленность, заявил "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Это явное бряцание оружием у российских границ", - сказал он.

"Такое масштабное учение, которое проводится вблизи российской границы, вызывает серьезную обеспокоенность", - сообщил А.Красов.

"Наряду с размещением новых воинских контингентов НАТО в Восточной Европе, развертыванием глобальной системы противоракетной обороны США, заявлением США о планах выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности всё это вызывает озабоченность по поводу региональной и международной безопасности", - сказал он.

Крупнейшие с момента окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018") проводятся в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики, на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. Активная фаза учений состоится 25 октября-7 ноября, после чего 14-23 ноября последуют командно-штабные учения. Всего в них примут участие около 50 тыс. военнослужащих, 150 самолетов, 65 кораблей и 10 тыс. единиц боевой техники из всех 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.

В рамках учений будет проверена способность альянса по переброске подкреплений на территорию союзника из США и Европы, а также готовность сил быстрого реагирования НАТО.

По сообщению Пентагона, с американской стороны в маневрах будет задействована авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", амфибийно-десантная корабельная группа во главе с авианесущим десантным кораблем "Иводзима", 24-й экспедиционный батальон морской пехоты, авиация ВВС и ВМС, а также армейская авиация. Всего в учениях Trident Juncture примут участие 14 тысяч американских военнослужащих, что составляет почти треть от задействованных в них силах остальных стран-членов НАТО.