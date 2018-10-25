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СНГ 25.10.2018 15:12

В Минске раскритиковали заявления главы МИД Украины о небезопасности пребывания украинцев в Белоруссии

В министерстве иностранных дел Белоруссии назвали небылицей заявления главы МИД Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания украинцев в Белоруссии.

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске.

"Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа - Республики Беларусь", - отметил А.Глаз.

По его словам, "буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси". "Наш президент неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов", - подчеркнул А.Глаз.

Со своей стороны посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим охарактеризовал слова П.Климкина как "мягкое дипломатическое выражение" и призвал "не выдергивать" эти слова из общего контекста хороших украинско-белорусских отношений.

"По-моему, он сказал, что потенциально опасно находиться на территории Беларуси. Это мягкое дипломатическое выражение. Но, в то же время, он сказал, что касается политических, экономических, культурных отношений, у нас все прекрасно. Поэтому тут не надо выдергивать из контекста", - прокомментировал И.Кизим журналистам в четверг слова главы украинского МИД.

По мнению посла, "предположительно, он имел в виду, наверное, случаи с задержаниями Шаройко и Гриба на территории Беларуси и в этой связи потенциальную опасность".

Ранее П.Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Белоруссии и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ГРАЖДАНЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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