Обрушившийся в римском метро эскалатор перед катастрофой несколько раз ремонтировали - СМИ

Ремонтные работы на эскалаторе, обвалившемся в римском метро, проводили за последний месяц четыре раза, сообщает в четверг газета "Коррьере делла сера".

Римская транспортная компания Atac признает, что работы, связанные с неисправностью, проводились на эскалаторе на станции "Репубблика" четыре раза, но все неисправности были незначительными.

Многие римляне, утверждает газета, отмечали странности в работе эскалатора на этой станции.

"Он раскачивался на протяжении нескольких дней", - рассказал газете один из жителей столицы.

Неполадки эскалатора произошли в минувший вторник на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

В результате аварии пострадали болельщики российского клуба ЦСКА, направлявшиеся на матч Лиги Чемпионов с римской "Ромой".

Прокуратура Рима начала расследование произошедшего. Кроме того, внутреннее расследование проводит руководство столичного метро.

В среду газета "Мессаджеро" со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы сообщила, что Atac в 2015 году просила у столичных властей выделить средства на производство работ по "внеплановому ремонту оборудования на линиях метрополитена". Аналогичный запрос компания направляла и в 2016 году. Газета отмечает, что запросы остались без внимания.

Atac затем сообщила, что проверки обрушившегося эскалатора в римском метро проходили согласно планам.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в среду заявил, что инцидент спровоцировали российские болельщики, а "эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали".