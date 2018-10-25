Обрушившийся в римском метро эскалатор перед катастрофой несколько раз ремонтировали - СМИ

Ремонтные работы на эскалаторе, обвалившемся в римском метро, проводили за последний месяц четыре раза, сообщает в четверг газета "Коррьере делла сера".
Римская транспортная компания Atac признает, что работы, связанные с неисправностью, проводились на эскалаторе на станции "Репубблика" четыре раза, но все неисправности были незначительными.
Многие римляне, утверждает газета, отмечали странности в работе эскалатора на этой станции.
"Он раскачивался на протяжении нескольких дней", - рассказал газете один из жителей столицы.
Неполадки эскалатора произошли в минувший вторник на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.
В результате аварии пострадали болельщики российского клуба ЦСКА, направлявшиеся на матч Лиги Чемпионов с римской "Ромой".
Прокуратура Рима начала расследование произошедшего. Кроме того, внутреннее расследование проводит руководство столичного метро.
В среду газета "Мессаджеро" со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы сообщила, что Atac в 2015 году просила у столичных властей выделить средства на производство работ по "внеплановому ремонту оборудования на линиях метрополитена". Аналогичный запрос компания направляла и в 2016 году. Газета отмечает, что запросы остались без внимания.
Atac затем сообщила, что проверки обрушившегося эскалатора в римском метро проходили согласно планам.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в среду заявил, что инцидент спровоцировали российские болельщики, а "эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали".
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