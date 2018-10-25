В Минске призывают США не выходить из ДРСМД

Белоруссия призывает США воздержаться от выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
"Намерение США выйти из договора не может не вызывать нашего сожаления и озабоченности. Мы призываем воздержаться от таких поспешных решений, чреватых серьезными последствиями", - заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске.
Он подчеркнул, что такой шаг нанес бы значительной ущерб не только системе региональной безопасности, но и глобальной стратегической стабильности в принципе.
"Мы рассматриваем этот документ как один из важнейших элементов современной архитектуры международный безопасности, который способствовал и способствует снижению напряженности на европейском континенте", - заявил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что все вопросы, связанные с договором РСМД, "необходимо решать за столом переговоров, путем диалога в рамках предусмотренных самим же документом механизмов".
"Более того, в год 30-летия вступления этого договора в силу следовало бы предпринять максимум усилий для его укрепления, и важным шагом могла бы стать дискуссия о подключении к договору еще большего числа стран и придания ему универсального характера", - резюмировал пресс-секретарь МИД Беларуси.
ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. ДРСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.
США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор о РСМД. Россия эти обвинения отвергала.
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