В Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов из-за нарушения закона о защите данных

Британское Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) в четверг приняло решение оштрафовать компанию Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов из-за нарушения закона о защите личных данных пользователей.
"Управление оштрафовало Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов из-за серьезных нарушений законодательства о защите личных данных", - говорится в сообщении ICO.
В нем отмечается, что расследование Управления уполномоченного по вопросам информации показало, что в период с 2007 по 2014 год компания Facebook "несправедливо обрабатывала личную информацию пользователей, позволяя разработчикам приложений получать доступ к их информации без четкого согласия (пользователей - ИФ)".
Британский уполномоченный по защите информации Элизабет Денэм в свою очередь заявила, что такая крупная компания, как Facebook, должна была лучше обеспечить защиту данных своих пользователей.
"Facebook не смогла обеспечить достаточную защиту личных данных своих пользователей... Компания такого размера и такой экспертной квалификации должна была сделать это лучше", - отметила она.
В марте этого года вокруг Facebook разгорелся скандал. Тогда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Предполагается, что компания могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети, 2,7 млн из которых были из Евросоюза.
Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).
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