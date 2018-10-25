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Дальнее зарубежье 25.10.2018 16:01

В Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов из-за нарушения закона о защите данных

Британское Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) в четверг приняло решение оштрафовать компанию Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов из-за нарушения закона о защите личных данных пользователей.

"Управление оштрафовало Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов из-за серьезных нарушений законодательства о защите личных данных", - говорится в сообщении ICO.

В нем отмечается, что расследование Управления уполномоченного по вопросам информации показало, что в период с 2007 по 2014 год компания Facebook "несправедливо обрабатывала личную информацию пользователей, позволяя разработчикам приложений получать доступ к их информации без четкого согласия (пользователей - ИФ)".

Британский уполномоченный по защите информации Элизабет Денэм в свою очередь заявила, что такая крупная компания, как Facebook, должна была лучше обеспечить защиту данных своих пользователей.

"Facebook не смогла обеспечить достаточную защиту личных данных своих пользователей... Компания такого размера и такой экспертной квалификации должна была сделать это лучше", - отметила она.

В марте этого года вокруг Facebook разгорелся скандал. Тогда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Предполагается, что компания могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети, 2,7 млн из которых были из Евросоюза.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

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Тэги: БРИТАНИЯ, FACEBOOK, ДАННЫЕ, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]