Глава ЦРУ ознакомилась в Турции с аудиозаписью момента допроса саудовского журналиста - СМИ

Глава ЦРУ Джина Хаспел в ходе своего визита в Турцию прослушала аудиофайл, на котором записаны моменты допроса и, предположительно, убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники.

Таким образом, "ключевой член кабинета Трампа получил доступ к уликам, используемым Турцией для того, чтобы обвинить Саудовскую Аравию в умышленном убийстве".

По словам источника газеты, аудиозапись была "убедительной", она может привести к тому, что США окажутся под еще большем давлением по вопросу привлечения к ответственности Саудовской Аравии за смерть Дж.Хашкаджи.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США отзывают визы у граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к смерти Дж.Хашкаджи. Также он заявил, что обсуждает с Минфином США возможность введения санкций в отношении ответственных за убийство журналиста.

Дж.Хаспел прибыла в Анкару в понедельник для проведения переговоров с турецкими высокопоставленными лицами вокруг ситуации с гибелью Дж.Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

По данным турецких СМИ, в ходе брифинга в Анкаре сотрудники Национальной разведывательной организации поделились с директором ЦРУ всеми имеющимися в их распоряжении уликами, в том числе кадрами видеосъемки и аудиозаписями.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.