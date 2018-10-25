В Баку подтвердили визит на следующей неделе в регион посредников по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров подтвердил визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион на следующей неделе.

«Сопредседатели на следующей неделе совершат визит в регион. До конца года ожидается также очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении», - подчеркнул Э.Мамедъяров в беседе с журналистами.

По его словам, пока еще рано говорить о месте и дате проведения встречи глав МИД.

«Этот вопрос будет обсуждаться во время визита сопредседателей в регион», - сказал Э.Мамедъяров.

Р.Бабаев