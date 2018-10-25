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Карабахский конфликт 25.10.2018 13:44

В Баку подтвердили визит на следующей неделе в регион посредников по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров подтвердил визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион на следующей неделе.

«Сопредседатели на следующей неделе совершат визит в регион. До конца года ожидается также очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении», - подчеркнул Э.Мамедъяров в беседе с журналистами.

По его словам, пока еще рано говорить о месте и дате проведения встречи глав МИД.

«Этот вопрос будет обсуждаться во время визита сопредседателей в регион», - сказал Э.Мамедъяров.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБСЕ, МГ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]