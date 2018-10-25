Свободные мощности ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи нефти - Сечин

Свободные мощности ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи нефти, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Свободные мощности добычи нефти ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи. Неудивительно, что даже опытные эксперты начинают апеллировать к необоснованным надеждам, что санкции не повлияют на ввод новых мощностей, хотя пример выхода Total из проектов в Иране, о котором мы уже упоминали, а также санкции США против Венесуэлы, нестабильность в Ливии, Сирии и других регионах препятствуют вводу новых проектов. Большую роль играют также многочисленные финансовые ограничения, выдвинутые для финансирования новых проектов отрасли", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
"Сегодняшний уровень свободных мощностей - самый низкий за десятилетие, и есть прямая угроза, что он не сможет возместить мощности добычи, выбывающие в основном по вине Администрации США. Мы уже наблюдали резкий рост нефтяных цен, в значительной мере вызванный опасениями подобного развития событий. Любое дополнительное внешнее негативное событие - а история отрасли показывает, что их вероятность нельзя исключать - может привести к новому резкому росту цены нефти, который усилит риски для мировой экономики и завершит цикл экономического роста последнего десятилетия", - отметил И.Сечин.
"В этом не заинтересованы ни потребители, ни сами производители. От этого проиграют все и, прежде всего, Китай и Индия, а также беднейшие страны-потребители, но расплачиваться, в конечном итоге, будет также и американский, и европейский
Мамедъяров обсудил с главой Нацсовета Словении проект ЮГК
США еще не приняли окончательного решения о поправке, ограничивающей оказание помощи Азербайджану на государственном уровне - Болтон
Армения и Азербайджан являются сторонами карабахского конфликта - Мамедъяров
Межпарламентский союз в декабре в Баку проведет Глобальную конференцию молодых парламентариев
Азербайджан привержен целям устойчивого развития ООН – вице-премьер
Международный молодежный форум волонтеров пройдет в Баку в конце октября
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
В Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов из-за нарушения закона о защите данных
В Минске призывают США не выходить из ДРСМД
Обрушившийся в римском метро эскалатор перед катастрофой несколько раз ремонтировали - СМИ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Директор Дома дружбы народов Татарстана встретился с татарами Азербайджана
Компания Bakcell вручила первое в мире мобильное резидентство во время международной конференции «Цифровой торговый хаб Азербайджана»
Caspian European Club проведет очередной мотивационный тренинг для студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»