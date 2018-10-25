Свободные мощности ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи нефти - Сечин

Свободные мощности ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи нефти, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Свободные мощности добычи нефти ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи. Неудивительно, что даже опытные эксперты начинают апеллировать к необоснованным надеждам, что санкции не повлияют на ввод новых мощностей, хотя пример выхода Total из проектов в Иране, о котором мы уже упоминали, а также санкции США против Венесуэлы, нестабильность в Ливии, Сирии и других регионах препятствуют вводу новых проектов. Большую роль играют также многочисленные финансовые ограничения, выдвинутые для финансирования новых проектов отрасли", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Сегодняшний уровень свободных мощностей - самый низкий за десятилетие, и есть прямая угроза, что он не сможет возместить мощности добычи, выбывающие в основном по вине Администрации США. Мы уже наблюдали резкий рост нефтяных цен, в значительной мере вызванный опасениями подобного развития событий. Любое дополнительное внешнее негативное событие - а история отрасли показывает, что их вероятность нельзя исключать - может привести к новому резкому росту цены нефти, который усилит риски для мировой экономики и завершит цикл экономического роста последнего десятилетия", - отметил И.Сечин.

"В этом не заинтересованы ни потребители, ни сами производители. От этого проиграют все и, прежде всего, Китай и Индия, а также беднейшие страны-потребители, но расплачиваться, в конечном итоге, будет также и американский, и европейский