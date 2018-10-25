После парламентских выборов Армении необходимо сосредоточиться на урегулировании в Карабахе - Болтон

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон считает, что после проведения парламентских выборов руководству Армении необходимо сосредоточиться на урегулировании в Карабахе.

"Сегодня мы обсудили внеочередные выборы в декабре, затронули общественное мнение в республике, которое показывает, что в результате выборов (парламентских) премьер (Никол Пашинян, действующий глава армянского правительства - ИФ) получит высокий уровень доверия, и если это будет так, то после выборов он будет иметь сильный мандат для ряда решительных шагов. Урегулирование карабахского конфликта остается приоритетом для армянской политической повестки", - сказал Дж.Болтон в четверг на пресс-конференции в Ереване.

По его словам, решение карабахского конфликта - трудное.

"Я не приехал сюда, чтобы предлагать новые решения или заявлять о смене политики США в этом вопросе. Стороны должны сами найти решение. Для Армении путь для снижения внешнего давления - это обеспечение решения конфликта", - сказал американский дипломат.

Он заявил, что на встречах в Ереване понял, что в Армении содействуют дальнейшей работе в формате Минской группы ОБСЕ, и "это отрадно".

"Важен диалог между сторонами. Если премьер Армении вновь изберется, то это станет хорошей возможностью для решительных шагов, в том числе по карабахскому урегулированию. Если будет готовность, то будем работать и с Азербайджаном, чтобы была положительная реакция", - сказал Дж.Болтон.