После парламентских выборов Армении необходимо сосредоточиться на урегулировании в Карабахе - Болтон

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон считает, что после проведения парламентских выборов руководству Армении необходимо сосредоточиться на урегулировании в Карабахе.
"Сегодня мы обсудили внеочередные выборы в декабре, затронули общественное мнение в республике, которое показывает, что в результате выборов (парламентских) премьер (Никол Пашинян, действующий глава армянского правительства - ИФ) получит высокий уровень доверия, и если это будет так, то после выборов он будет иметь сильный мандат для ряда решительных шагов. Урегулирование карабахского конфликта остается приоритетом для армянской политической повестки", - сказал Дж.Болтон в четверг на пресс-конференции в Ереване.
По его словам, решение карабахского конфликта - трудное.
"Я не приехал сюда, чтобы предлагать новые решения или заявлять о смене политики США в этом вопросе. Стороны должны сами найти решение. Для Армении путь для снижения внешнего давления - это обеспечение решения конфликта", - сказал американский дипломат.
Он заявил, что на встречах в Ереване понял, что в Армении содействуют дальнейшей работе в формате Минской группы ОБСЕ, и "это отрадно".
"Важен диалог между сторонами. Если премьер Армении вновь изберется, то это станет хорошей возможностью для решительных шагов, в том числе по карабахскому урегулированию. Если будет готовность, то будем работать и с Азербайджаном, чтобы была положительная реакция", - сказал Дж.Болтон.
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-сентябре увеличился в 2,2 раза
Россельхознадзор проведет инспектирование партий посадочного материала в Азербайджане
ASCO с начала 2018г получило около 17 млн манатов на финансирование строительства 4 новых судов
Межпарламентский союз в декабре в Баку проведет Глобальную конференцию молодых парламентариев
Азербайджан привержен целям устойчивого развития ООН – вице-премьер
Международный молодежный форум волонтеров пройдет в Баку в конце октября
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
В Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов из-за нарушения закона о защите данных
В Минске призывают США не выходить из ДРСМД
Обрушившийся в римском метро эскалатор перед катастрофой несколько раз ремонтировали - СМИ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Директор Дома дружбы народов Татарстана встретился с татарами Азербайджана
Компания Bakcell вручила первое в мире мобильное резидентство во время международной конференции «Цифровой торговый хаб Азербайджана»
Caspian European Club проведет очередной мотивационный тренинг для студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»