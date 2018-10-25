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Дальнее зарубежье 25.10.2018 14:21

В Израиле считают неприемлемым требование России о более раннем уведомлении об ударах по сирийской территории - СМИ

После инцидента со сбитым в прошлом месяце у берегов Сирии российским самолетом Москва настаивает на том, чтобы Израиль значительно увеличил время предварительного уведомления о наносимых по сирийской территории авиаударах, сообщила газета "Таймс оф Израэль".

Издание отмечает, что обычно Израиль уведомляет российскую сторону по существующему двустороннему каналу о предотвращении конфликтных ситуаций за несколько минут до нанесения ударов по Сирии.

Высокопоставленный дипломатический источник сказал газете, что требование российской стороны увеличить временной интервал информирования об операциях израильских военных в Сирии "неприемлемо" и Израиль не согласится на это. Такое требование, по словам источника, может ограничить свободу маневра Израиля в Сирии, поставит под угрозу самолеты израильских ВВС и позволит Ирану подготовиться к ударам.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих, был сбит системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября над Средиземным морем.

Как заявил тогда официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицали вину своих ВВС и полностью возлагали ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечали, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

После этого инцидента Россия поставила Сирии партию систем ПВО С-300.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, САМОЛЕТЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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