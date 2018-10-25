В Израиле считают неприемлемым требование России о более раннем уведомлении об ударах по сирийской территории - СМИ

После инцидента со сбитым в прошлом месяце у берегов Сирии российским самолетом Москва настаивает на том, чтобы Израиль значительно увеличил время предварительного уведомления о наносимых по сирийской территории авиаударах, сообщила газета "Таймс оф Израэль".

Издание отмечает, что обычно Израиль уведомляет российскую сторону по существующему двустороннему каналу о предотвращении конфликтных ситуаций за несколько минут до нанесения ударов по Сирии.

Высокопоставленный дипломатический источник сказал газете, что требование российской стороны увеличить временной интервал информирования об операциях израильских военных в Сирии "неприемлемо" и Израиль не согласится на это. Такое требование, по словам источника, может ограничить свободу маневра Израиля в Сирии, поставит под угрозу самолеты израильских ВВС и позволит Ирану подготовиться к ударам.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих, был сбит системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября над Средиземным морем.

Как заявил тогда официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицали вину своих ВВС и полностью возлагали ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечали, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

После этого инцидента Россия поставила Сирии партию систем ПВО С-300.