Азербайджанские железные дороги до конца 2018г получат 2 новых электропоезда марки KISS

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) до конца 2018 года получат два электропоезда марки «KISS», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«У АЖД имеется контракт на покупку и доставку в Азербайджан 20 спальных пассажирских вагонов, 4 двухэтажных электропоездов марки KISS, а также эксплуатационного оборудования. До конца текущего года планируется доставить в Азербайджан 2 электропоезда», - отметили в правительстве.

Электропоезда и вагоны АЖД планирует использовать в будущем на железнодорожном рейсе Баку-Стамбул (планируется запустить - ИФ) и на других международных направлениях из Азербайджана.

В правительстве также сообщили, что АЖД в I-ом полугодии 2018 года освоило из госбюджета в рамках государственных капвложений средства на сумму 123,4 млн манатов. В целом, в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год АЖД должно получить 762,6 млн манатов.

Как сообщалось ранее, АЖД ранее приобрели у швейцарской компании «Stadler Group» 5 электропоездов марки «KISS», которые используются на местных рейсах.

Б.Рустамбеков