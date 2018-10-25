Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9398 RUR   0.0259 GBR   2.1907 TRY   0.2972

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.82 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 11° 17° 27 Окт 11° 17° 28 Окт 12° 19°

Транспорт и связь 25.10.2018 14:23

Азербайджанские железные дороги до конца 2018г получат 2 новых электропоезда марки KISS

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) до конца 2018 года получат два электропоезда марки «KISS», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«У АЖД имеется контракт на покупку и доставку в Азербайджан 20 спальных пассажирских вагонов, 4 двухэтажных электропоездов марки KISS, а также эксплуатационного оборудования. До конца текущего года планируется доставить в Азербайджан 2 электропоезда», - отметили в правительстве.

Электропоезда и вагоны АЖД планирует использовать в будущем на железнодорожном рейсе Баку-Стамбул (планируется запустить - ИФ) и на других международных направлениях из Азербайджана.

В правительстве также сообщили, что АЖД в I-ом полугодии 2018 года освоило из госбюджета в рамках государственных капвложений средства на сумму 123,4 млн манатов. В целом, в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год АЖД должно получить 762,6 млн манатов.

Как сообщалось ранее, АЖД ранее приобрели у швейцарской компании «Stadler Group» 5 электропоездов марки «KISS», которые используются на местных рейсах.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЖД, ЭЛЕКТРОПОЕЗДА, KISS

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]