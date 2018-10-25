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Дальнее зарубежье 25.10.2018 16:34

Оказание гуманитарной помощи Сирии не должно влиять на политику - Болтон

Отправка Арменией гуманитарной миссии, включая специалистов по разминированию и военных врачей, в Сирию не должна повлиять на политику, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Ереване в четверг.

"В Ереване мы обсудили вопрос отправки гуманитарной миссии в Сирию. Мы также оказываем гуманитарное содействие этой стране и считаем, что это не должно влиять на политические отношения. На встрече с президентом Армении и его советниками он заявил, что эта миссия не будет иметь военного направления", - сказал Дж.Болтон.

По его словам, военное участие - "неверное решение".

"Там уже есть семь-восемь противоборствующих сторон, и вовлечение каких-либо новых стран станет неверным решением", - сказал Дж.Болтон.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, БОЛТОН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]