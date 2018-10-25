Оказание гуманитарной помощи Сирии не должно влиять на политику - Болтон

Отправка Арменией гуманитарной миссии, включая специалистов по разминированию и военных врачей, в Сирию не должна повлиять на политику, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Ереване в четверг.

"В Ереване мы обсудили вопрос отправки гуманитарной миссии в Сирию. Мы также оказываем гуманитарное содействие этой стране и считаем, что это не должно влиять на политические отношения. На встрече с президентом Армении и его советниками он заявил, что эта миссия не будет иметь военного направления", - сказал Дж.Болтон.

По его словам, военное участие - "неверное решение".

"Там уже есть семь-восемь противоборствующих сторон, и вовлечение каких-либо новых стран станет неверным решением", - сказал Дж.Болтон.