Правительство Азербайджана прогнозирует рост производства автобензина в 2019г на 1,5%

Правительство Азербайджана прогнозирует в 2019 году производство автомобильного бензина на уровне 1 млн 310,7 тыс. тонн, что на 1,5% выше показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно обновленным прогнозам, которыми располагает агентство, объемы производства автомобильного бензина в Азербайджане в 2018 году составят 1 млн 291,3 тыс. тонн, что на 6,3% выше показателя 2017 года.
В 2017 году в Азербайджане было произведено 1 млн 215,2 тыс. тонн автомобильного бензина.
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Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»