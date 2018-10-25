Правительство Азербайджана прогнозирует рост производства автобензина в 2019г на 1,5%

Правительство Азербайджана прогнозирует в 2019 году производство автомобильного бензина на уровне 1 млн 310,7 тыс. тонн, что на 1,5% выше показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно обновленным прогнозам, которыми располагает агентство, объемы производства автомобильного бензина в Азербайджане в 2018 году составят 1 млн 291,3 тыс. тонн, что на 6,3% выше показателя 2017 года.

В 2017 году в Азербайджане было произведено 1 млн 215,2 тыс. тонн автомобильного бензина.

Бакинский нефтеперерабатывающий завод им Г.Алиева является единственным НПЗ в Азербайджане.

Н.Аббасова