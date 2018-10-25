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ТЭК 25.10.2018 14:33

Правительство Азербайджана прогнозирует рост производства автобензина в 2019г на 1,5%

Правительство Азербайджана прогнозирует в 2019 году производство автомобильного бензина на уровне 1 млн 310,7 тыс. тонн, что на 1,5% выше показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно обновленным прогнозам, которыми располагает агентство, объемы производства автомобильного бензина в Азербайджане в 2018 году составят 1 млн 291,3 тыс. тонн, что на 6,3% выше показателя 2017 года.

В 2017 году в Азербайджане было произведено 1 млн 215,2 тыс. тонн автомобильного бензина.

Бакинский нефтеперерабатывающий завод им Г.Алиева является единственным НПЗ в Азербайджане.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕНЗИН, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]